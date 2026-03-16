Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам показали, как преобразится сквер Западный в Кировском районе Красноярска

В Кировском районе Красноярска готовятся к масштабному обновлению сквера Западный. Об этом рассказали в администрации.

Пространство у площади 50-летия Победы обновят с учетом пожеланий жителей — за проект в 2025 году проголосовали 120 тысяч человек. Работы начнутся во втором квартале 2026 года, подрядчик уже определен.

Концепция сохранит мемориальное значение места — все памятники останутся на своих местах, а военную технику перенесут в отдельную зону. Это позволит расширить пространство для традиционных районных мероприятий, которые ежегодно собирают тысячи горожан.

Сквер поделят на три зоны: центральную площадь и две аллеи — к проспекту Красноярский рабочий и улице Академика Вавилова. В тихой зоне установят скамейки, кресла и качели под навесами. Озеленение приведут в порядок и дополнят новыми деревьями и кустарниками. Так, например, появится отдельный сиреневый сад и сад памяти с плодовыми яблонями.

Для прогулок предусмотрели два типа покрытий: брусчатку на транзитных маршрутах и мягкое набивное покрытие из гранитного отсева. Пространство сделают доступным для маломобильных горожан, установят современное освещение, видеонаблюдение и навигацию.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.