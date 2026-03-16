Активность омичей на рынке недвижимости выросла на 36% в феврале

В феврале 2026 года жители Омской области подали более 26 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Рост к январю составил 36%, к февралю прошлого года — 22%. Такие данные приводит территориальное управление Росреестра.
Наиболее востребованной услугой осталась государственная регистрация права — 19 059 обращений. На постановку объектов на кадастровый учет поступило 5 774 заявки, единой процедурой одновременной регистрации и учета воспользовались 1 171 заявитель.
Электронный формат подачи документов выбрали 74% заявителей — 19 216 пакетов. Этот показатель превышает уровень января на 29%, а февраль 2025 года — на 64%.
«Рост активности на рынке недвижимости в феврале 2026 года по сравнению с январем объясняется, прежде всего, перетоком спроса на вторичное жилье на фоне снижения ажиотажа вокруг новостроек после высокого 4 квартала 2025 года. Кроме того, восстанавливается активность населения после новогодних праздников и короткого по количеству рабочих дней января. Не исключено, что покупатели начали адаптироваться к новым условиям льготных программ по приобретению жилья. Еще один фактор — рост интереса к загородной недвижимости, которая стоит дешевле, но при этом может быть газифицирована с целью круглогодичного использования для проживания», — прокомментировал ситуацию член Общественного совета при управлении Росреестра Илья Васильчук.
На регистрацию договоров долевого участия поступило 210 заявлений, все в электронной форме. Покупка жилья в новостройках в сравнении с февралем 2025 года выросла на 15%. По итогам февраля число зарегистрированных ипотек увеличилось на 41% к январю и на 63% в годовом выражении. Из 1 333 заявок на регистрацию ипотеки 81% направлены в электронном виде.
