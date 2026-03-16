Центральную площадь в приморской Славянке ждет грандиозное преображение

Центральная площадь поселка Славянка в Хасанском округе полностью преобразится уже в этом году. Здесь появится не только современное пространство для отдыха, но и уникальные объекты — открытая сцена в форме морской волны и водная композиция «Жемчужина моря». Масштабный проект стал возможен благодаря победе во Всероссийском конкурсе благоустройства, который проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Приморья.