Центральную площадь в приморской Славянке ждет грандиозное преображение

Центральная площадь поселка Славянка в Хасанском округе полностью преобразится уже в этом году. Здесь появится не только современное пространство для отдыха, но и уникальные объекты — открытая сцена в форме морской волны и водная композиция «Жемчужина моря». Масштабный проект стал возможен благодаря победе во Всероссийском конкурсе благоустройства, который проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Приморья.
Новая концепция площади объединит сразу несколько направлений: сохранение исторической памяти, комфортный досуг и место для проведения массовых мероприятий. Архитекторы учли капризную погоду региона — вдоль дорожек установят скамейки с навесами от дождя и ветра, а специальная система освещения будет работать даже в сильный туман, делая прогулки безопасными в темное время суток.
Главной изюминкой обновленной площади станет сцена, стилизованная под морскую волну, которая подчеркнет статус Славянки как прибрежного поселка. Тему моря продолжит арт-объект «Жемчужина моря». Кроме того, на площади откроют всесезонное кафе, сувенирную лавку и амфитеатр, где смогут проходить мастер-классы и ярмарки.
Важное новшество для всего Хасанского округа — первая велодорожка. Она свяжет между собой все зоны площади и даст жителям новый маршрут для активного отдыха. Для детей обустроят несколько тематических игровых зон.
Особое внимание при благоустройстве уделят памятнику Героям Хасана — знаковому месту для всего округа. Территорию вокруг мемориала приведут в порядок, сделав ее удобной для проведения торжественных мероприятий: здесь появятся навес и места для отдыха.
Как отметил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин, центральная площадь всегда была сердцем поселка, и ее обновление станет настоящим подарком для жителей, напрямую повлияв на качество жизни.
Проект благоустройства Славянки вошел в число семи победителей от Приморья. Всего в этом году в регионе обновят парки и скверы в Арсеньеве, Уссурийске, Дальнегорске и других округах. Суммарно на эти цели направлен почти миллиард рублей, а общая площадь преображенных территорий превысит 14 гектаров.