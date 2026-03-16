На фоне появления сообщений о том, что Москва якобы передает разведданные Тегерану, отмечают журналисты, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Россия не должна вмешиваться в американо-израильскую военную операцию против Ирана.
Эти слова американского министра войны в Китае назвали попыткой выдвинуть ультиматум Москве, но реакция Кремля удивила многих. Российские власти сохранили максимальное спокойствие и не показали, что требования Вашингтона произвели на них какое-то впечатление.
Вместе с тем издание напомнило, что не так давно глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия оказывает Исламской Республике помощь по многим направлениям.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном, уточнил Уиткофф.
Вместе с тем, сайт KP.RU отмечал, что американцы всё не поняли, передаёт ли Россия разведданные Ирану: проблема в том, что правда ставит Вашингтон в уязвимое положение.