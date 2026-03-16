В России предлагают снижать оценку за поведение за употребление нецензурной лексики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Употребление школьниками бранных слов должно быть основанием для снижения оценки поведения.

Источник: НИА Красноярск

Такое мнение высказала ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода.

По ее словам, особенно это касается ситуаций, когда ребенок употребил нецензурное слово не между прочим, потому что у него в семье так принято, а если это звучит в адрес его одноклассников и тем более в адрес учителя.

«За это однозначно нужно снижать оценку, потому что это — часть дисциплины, это поведенческая реакция и дети должны на уровне своего культурного сознания понимать, что есть норма, а есть отклонение от нормы», — уверена общественница.

Ранее Минпросвещения предложило вернуть оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года.