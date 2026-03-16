Уроженка Байкальска пронесла флаг России на церемонии закрытия Паралимпиады

IrkutskMedia, 16 марта. На церемонии закрытия XIV Паралимпийских зимних игр (6+) в Милане в керлинговом центре Кортина-д’Ампеццо российский флаг пронесла уроженка Байкальска, горнолыжница Варвара Ворончихина. Вместе с ней вышел лыжник Иван Голубков, сообщает Паралимпийский комитет России в своем тг-канале (18+).
Несмотря на малый состав команды российской команды — всего шесть спортсменов и один спортсмен-ведущий — сборная России заняла третье место, завоевав 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.
Добавим, что Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпийских зимних играх в слаломе среди спортсменок, выступающих стоя. Как сообщил у себя в тг-канале (18+) мэр района Василий Темгеневский, по итогам соревнований в Италии Варвара привозит домой уникальный «золотой дубль» и целую россыпь наград высшего достоинства:
- Золото в супергиганте;
- Золото в слаломе;
- Серебро в гигантском слаломе;
- Бронза в скоростном спуске.
Василий Темгеневский отметил, что четыре олимпийские медали — это настоящий подвиг, прославляющий город, Иркутскую область и всю Россию, поблагодарил Варвару за её характер и достойное представление страны на международной арене.