Из Солонцов появится ещё один выезд

Глава Красноярска Сергей Верещагин получил ряд обращений от жителей о проблеме единственного выезда из посёлка Солонцы, который сейчас является частью Красноярска. Сообщается, что в часы пик там скапливаются большие заторы.
Предложено три варианта новой дороги. За основу взяли створ от ул. Содружества с выходом на строящуюся магистраль в Солнечный. Поручил сделать расчёт, — сказал Сергей Верещагин.
Также в Солонцах, по словам мэра, необходимо обустройство дороги по ул. Курская. В этом году там сдадут новый детский сад. Подъезд к нему пока гравийный.
Кроме того, глава Красноярска заехал в посёлке в котельную, которой более 60 лет.
Требуется модернизация, будем прорабатывать этот вопрос, — отметил он.