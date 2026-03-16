Трамп пообещал НАТО «плохое будущее» при отказе помогать с Ормузским проливом

Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива. Об этом в воскресенье, 15 марта, высказался американский президент Дональд Трамп.
— Если от них не поступит ответа или он будет отрицательным, это очень плохо скажется на будущем НАТО, — заявил он в интервью изданию The Financial Times.
По его словам, Штаты «не должны были помогать» альянсу с Украиной, но все равно оказали помощь.
— Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами, — добавил американский лидер.
12 марта главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности Америки жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.
Силам обороны НАТО удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном. Об этом 9 марта сообщили в Минобороны Турции.