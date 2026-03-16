Глава МИД Ирана Аракчи призвал наказать Израиль за экологические преступления

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь Теля-Авив к ответственности.
«Бомбардировка Израилем цистерн с топливом в Тегеране является нарушением международного права и преступлением против окружающей среды», — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X.
По его словам, из-за израильской атаки жители получат серьезный урон здоровью, а загрязнение почвы и грунтовых вод может повлиять на многие поколения. Аракчи подчеркнул, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.
Накануне Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что расследует сообщение об использовании Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля снарядов с фосфором. Сообщалось, что израильские войска применили запрещенные боеприпасы над жилыми домами в городе Йомор на юге Ливана.