Почти четверть россиян добираются до работы за 15−30 минут

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23% опрошенных россиян добираются до работы за 15−30 минут.

Таковы результаты исследования сервиса hh.ru, пишет РИА Новости.

Менее 15 минут добираются до рабочего места 12% участников респондентов, еще 18% проводят в пути от 30 до 45 минут. У пятой части опрошенных дорога занимает 45−60 минут, 15% россиян сообщили, что их поездка до работы в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Время в пути зависит от региона проживания. Так, среди жителей Москвы 30% тратят на дорогу 45−60 минут, а 21% — от одного до двух часов. В регионах путь до работы обычно короче: например, в Нижегородской области 33% респондентов добираются за 15−30 минут.