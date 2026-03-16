Почти четверть россиян добираются до работы за 15−30 минут

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23% опрошенных россиян добираются до работы за 15−30 минут.
Таковы результаты исследования сервиса hh.ru, пишет РИА Новости.
Менее 15 минут добираются до рабочего места 12% участников респондентов, еще 18% проводят в пути от 30 до 45 минут. У пятой части опрошенных дорога занимает 45−60 минут, 15% россиян сообщили, что их поездка до работы в одну сторону занимает от одного до двух часов.
Время в пути зависит от региона проживания. Так, среди жителей Москвы 30% тратят на дорогу 45−60 минут, а 21% — от одного до двух часов. В регионах путь до работы обычно короче: например, в Нижегородской области 33% респондентов добираются за 15−30 минут.