Эксперты нашли неожиданную связь потребления мяса с психическими расстройствами

Рацион с большим количеством животного белка может быть связан с повышенным риском депрессии, тревожности и стресса у женщин. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 489 участниц из Ирана.
В ходе исследования специалисты сравнили потребление животного и растительного белка и сопоставили его с симптомами психоэмоциональных нарушений. Участницы заполняли опросники о питании и проходили тест по шкале DASS-21, которая помогает выявить признаки депрессии, тревожности и стресса.
Результаты показали, что женщины с самым высоким уровнем потребления животного белка чаще сообщали о подобных симптомах. В этой группе вероятность признаков депрессии была выше в 2,6 раза, тревожности — в 1,8 раза, а стресса — в 3,7 раза по сравнению с теми, кто ел его меньше.
При этом статистически значимой связи между употреблением растительного белка и психоэмоциональными нарушениями выявлено не было. Авторы подчеркнули, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, но указывает на возможное влияние источников белка на психическое состояние, говорится в журнале BMC Public Health.
