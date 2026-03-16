Le Parisien: Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте

Депутаты Европарламента попали в скандал из-за того, что не смогли найти Иран на карте мира. Об этом 15 марта сообщила французская газета Le Parisien.
Еще в начале марта в Сеть попало видео, на котором политики не могут найти страну на карте мира. Однако общественность обратила на него внимание только на этих выходных.
Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила, что подобные ошибки можно было бы счесть забавными, если бы речь не шла о войне на Ближнем Востоке и голосовании по этому поводу.
— Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия (…) Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента, — сообщается в публикации.
Тем временем ценник на природный газ в Евросоюзе подскочил почти на 90 процентов из-за военного конфликта в Иране. При этом евро примерно на два процента ослаб по отношению к доллару.
Тогда же западные журналисты заявили, что боевые действия на Ближнем Востоке и возможное закрытие Персидского залива могут повлиять на энергетическую политику Евросоюза. Уточняется, что в таком случае регион может пересмотреть жесткую позицию по вопросу восстановления энергетических отношений с Москвой.