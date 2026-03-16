Мегапроект города-спутника Владивостока в Трудовом готовится в полной тишине

Мегапроект города-спутника Владивостока в посёлке Трудовое готовится в режиме секретной тишины. Осваивать 400 га территории будущего «нового города с беспрецедентным для России масштабом» решили без лишнего шума. Проект и визуализацию к нему корр. ИА PrimaMedia нашёл на сайте ЖК «Заметный», а детали строительства его первой очереди — на портале Наш. Дом.РФ (12+). Судя по документам и иллюстрациям, не доведённая до финала инициатива экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина вырастить в Трудовом полноценный город ожила, но реализовать её будут уже другие и с ещё более размытыми перспективами.
Предыстория.
Новый развитый жилой микрорайон в посёлке Трудовое на улице 50 лет Октября задумывался ещё с 2016 года, когда на полях ВЭФ (16+) было подписано соглашение между первым вице-губернатором края Василием Усольцевым и генеральным директором компании «Стройинвест» Николаем Сигинуром. Позже для реализации инвестпроекта в городской администрации была создана рабочая группа, а экс-мэр Олег Гуменюк в период своего правления обещал поспособствовать развитию этой территории.
Сдать первую очередь микрорайона — ЖК «Золотая долина» (в других источниках — «Солнечная долина») — планировалось в срок до конца 2020 года, но в конечном итоге «Стройинвест» обанкротился.
В 2021 году бывший губернатор Приморья, президент ПАО «Фонд ТИГР», владеющий 51% капитала АО «Специализированный застройщик “Солнечная долина Владивостока”, нашёл финансирование для проекта. Без малого 1,3 млрд рублей застройщику выделил федеральный банк “ДОМ.РФ”.
Планировалось, что ЖК «Золотая долина» станет началом масштабной застройки микрорайона на 1,2 млн кв. метров жилья на 50 тысяч человек и 300 тыс. кв. метров инфраструктурных объектов: школ, детских садов, поликлиник, аптек и торговых центров.
В итоге до 2021 года был сдан один дом, а до 2023-го — второй. Всего в них 377 квартир. Сейчас, спустя несколько лет, на сайте застройщика предлагаются к покупке больше 100 из них, хотя средняя цена 1 кв. метра у большинства предложений — около 105 тысяч рублей. К слову, цены в новостройках Владивостока тем временем перевалили за 200 тысяч за «квадрат». Не отстают и цены в ещё не сданных домах в Надеждинском районе, где разрастается город-спутник. В общем, локация для будущей большой стройки в Трудовом, с учётом сегодняшнего спроса на жильё там, пока вызывает вопросы.
Что построят?
О масштабах мегапроекта можно судить по его визуализации. На иллюстрации видно, что на территории в 400 га разместится несколько жилых кварталов, разделённых «зелёным поясом».
В рамках первой очереди планируют застроить 1,2 га. Там хотят возводить два новых 20-этажных дома. Проектная декларация этих объектов на улице 50 лет Октября появилась на сайте Наш. Дом.РФ. По информации из документа, в многоэтажках запланировано по 189 жилых и 47 нежилых помещений.
Введение домов в эксплуатацию запланировано на второй квартал 2028 года, а выдать ключи обещают в октябре.
Так, сначала рядом с нераспроданными квартирами ЖК «Золотая долина» должны появиться ещё 378, а позже город может разрастись до приличных размеров, став своеобразным вторым городом-спутником — после того, что строится в Надеждинском округе. При этом с анонсированием крупного проекта его создатели не торопятся — подготовка к реализации пока проходит «в тишине», хотя такие грандиозные планы могли бы привлечь к себе немало внимания.
Кто построит?
Застройщиком территории, как уже отмечалось выше, выступает ООО «Специализированный застройщик “Трудовое 1”, зарегистрированное меньше 2,5 лет назад, в декабре 2023 года. Согласно ЕГРЮЛ, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20), дополнительно заявлен широкий набор специализированных строительно‑отделочных работ, управления недвижимостью и консультирования, что характерно для девелопера, собирающегося вести полный цикл застройки.
Пока за компанией не числится сданных домов. Сведений о выручке нет. Поэтому получится ли у застройщика реализовать свои планы, сказать пока трудно.
Согласно открытой информации, у генерального директора ООО «Специализированный застройщик “Трудовое 1” Алексея Бойко есть опыт в строительстве ЖК — он также является главой компании “Зима Южная”, строившей “Надеждинское полесье” в Надеждинском округе. Сам он неоднократно заявлял об “умении выстраивать деловые коммуникации с муниципальными и краевыми органами власти”.
Согласно ЕГРЮЛ, учредителем СЗ «Трудовое 1» является ООО «СЗ “Комплексное освоение территории “Трудовое” с сегодняшней долей капитала 51%. Руководитель материнской структуры — Юрий Доманюк. Оставшиеся 49% — у физлица Владислава Демьянчука. Он также выступает учредителем минимум пяти юрлиц и руководителем трёх, большинство — в девелопменте, консалтинге и управлении недвижимостью. СЗ “Трудовое 1” значится одним из ключевых активов в этом пакете.
Генподрядчиком проекта выступает инжиниринговая компания «Техстрой», которая строила и реконструировала в Приморье грузовые причалы и глубоководный пирс, занималась ремонтом дорог муниципального и регионального значения. За 2024 год прибыль компании составляет 2,9 млн рублей, выручка за 2024 год — 274 млн рублей.
Вопрос о том, справится ли группа инициаторов с финансовой нагрузкой в рамках столь амбициозного проекта, пока остаётся открытым.