В Башкирии началась короткая рабочая неделя

В Башкирии стартовала короткая рабочая неделя. Об этом напомнили в Гострудинспекции республики.
Дополнительный выходной ждет жителей в пятницу, 20 марта, в связи с празднованием Ураза-байрама. Предыдущий день, четверг 19 марта, будет сокращен на один час.
Тем, кто собирается в отпуск, стоит учесть: праздничный день в число календарных дней отдыха не входит, так что отпуск автоматически продлевается на сутки. Если же кого-то привлекут к работе в выходной или праздник, оплата должна быть не меньше двойной ставки либо сотрудник может выбрать отгул.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.