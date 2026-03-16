В Башкирии началась короткая рабочая неделя

Жителей республики ждет дополнительный выходной на Ураза-байрам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартовала короткая рабочая неделя. Об этом напомнили в Гострудинспекции республики.

Дополнительный выходной ждет жителей в пятницу, 20 марта, в связи с празднованием Ураза-байрама. Предыдущий день, четверг 19 марта, будет сокращен на один час.

Тем, кто собирается в отпуск, стоит учесть: праздничный день в число календарных дней отдыха не входит, так что отпуск автоматически продлевается на сутки. Если же кого-то привлекут к работе в выходной или праздник, оплата должна быть не меньше двойной ставки либо сотрудник может выбрать отгул.

