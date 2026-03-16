В Башкирии началась короткая рабочая неделя

Тем, кто собирается в отпуск, стоит учесть: праздничный день в число календарных дней отдыха не входит, так что отпуск автоматически продлевается на сутки. Если же кого-то привлекут к работе в выходной или праздник, оплата должна быть не меньше двойной ставки либо сотрудник может выбрать отгул.