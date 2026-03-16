Созданы новые квазитвердые материалы

В ходе работ впервые исследовано, как тип глины и тип аниона в составе ионной жидкости влияют на динамику заряда на границе раздела фаз «жидкость — твердое тело». С помощью диэлектрической спектроскопии ученые выявили, что проводимость зависит не от самой глины, а от подвижности ионов в адсорбционных слоях на ее поверхности. Установлено, что ионогели с гидрофильными анионами показали более высокую проводимость, чем с гидрофобными. При этом «рекордсменом» стал ацетат-ионогель, чья проводимость оказалась выше, чем у чистой ионной жидкости.