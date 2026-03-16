Волгоградцам рассказали о трёх шагах при покупке бракованного товара

Отметим, в случае отказа в удовлетворении требований покупатель вправе обратиться в суд. Содействие во взыскании средств волгоградцам готовы оказать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 3, или же направить заявления и документы в электронном виде на почту: kc@fguz-volgograd.ru. Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора готово вступить в судебный процесс на стороне покупателя в качестве органа, дающего заключение по делу.