Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Красноярском крае потушено более 60 пожаров

За прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидирован 61 пожар. Погибли пять человек, спасены 25, сообщают НИА Красноярск. Причиной большинства пожаров стало короткое замыкание электропроводки — 31 случай. Неосторожное обращение с огнем привело к 17 пожарам. Нарушенные правила безопасности при эксплуатации печей вызвали 8 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Подразделения добровольной пожарной охраны три раза привлекались на борьбу с огнем в Балахтинско-Новоселовском и Минусинском округах. Напомним, в минувшие выходные в регионе зарегистрирован первый ландшафтный пожар — на 10 гектарах горела сухая трава в Минусинском округе в нескольких километрах от озера Тагарское.