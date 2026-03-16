Разработан способ акустической диагностики износа механизмов

В отличие от традиционных методов диагностики, требующих остановки, разборки и простоя оборудования на период ремонта, предложенный метод позволяет анализировать исправность механизма во время его работы. Ученые разбили непрерывный звуковой поток работы механизма на тысячи коротких фрагментов, для каждого из которых рассчитали десятки параметров: амплитуду, энергию, частотный спектр, скорость изменения сигнала. Похожие фрагменты алгоритм сгруппировал в кластеры. Это позволило определить степень износа механизмов — от начальной стадии до приближения к катастрофическому разрушению. Эксперименты показали, что вероятность обнаружения опасного режима работы механизма при использовании нового метода выше на 45% по отношению к традиционным.