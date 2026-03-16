Трамп прокомментировал удар по женской школе в Иране

Трамп заявил, что расследование удара по женской школе в Иране продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, комментируя удар по женской школе в Иране, сообщил, что расследование случившегося все еще продолжается.

«Мы этого не знаем, расследование этого ведется», — сказал американский лидер журналистам на вопрос о причастности США к удару по школе.

Ранее, комментируя удар по школе в Иране, глава Белого дома признал, что в данном случае речь может действительно идти об атаке ракетой Tomahawk американского производства. Тем не менее, как утверждает Трамп, сделать это могла иранская сторона. При этом он сообщил о готовности смириться с результатами отчета, «независимо от того, что он покажет».

Напомним, на обломках ракеты, найденных на месте удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, была найдена маркировка, характерная для американских боеприпасов. Следователи Вооруженных сил (ВС) США во время проверки признали, что удар могли нанести американские военные.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше