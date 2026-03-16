Появится новый школьный предмет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С нового учебного года в школах появится обязательный предмет для 10−11 классов — «Обучение служением. Первые».
Это будет часть урока «Индивидуальный проект». Что это значит?
Старшеклассники будут не просто писать проекты, а реально решать социальные задачи на практике: помогать фондам, государственным и социальным организациям.
Проекты пойдут в аттестат. Можно будет получить до 25 волонтёрских часов. Эти часы дадут дополнительные баллы к ЕГЭ. Школьников хотят научить применять знания на практике. Плюс опыт, портфолио, новые знакомства и понимание, чем хочется заниматься дальше.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс Медиа».
