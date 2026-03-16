Теперь все решает Иран: В Британии указали на главную ошибку, которая лишила США инициативы в конфликте

Перекрыв Ормузский пролив, Иран отнял инициативу у США. Так что теперь только Тегеран будет решать, возобновлять судоходство по Ормузскому проливу или нет. Об этом сообщает Guardian.
Издание отмечает, что разрушительный эффект может иметь всего одна ракета, выпущенная Ираном, иранская мина или груженая взрывчаткой лодка.
«Это говорит о том, что решение о повторном открытии пролива должно быть принято только в Тегеране», — говорится в материале.
Таким образом, уточнил профессор исследований безопасности в Департаменте военных исследований Лондонского королевского колледжа Питер Нойманн, Иран, перекрыв пролив, забрал у США инициативу в войне.
В Вашингтоне этого явно не ожидали и вот уже несколько дней ищут подходящий ответ на действия Тегерана.
Ранее сообщалось, что Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. О создании коалиции администрация Дональда Трампа предполагает объявить в течение недели.
Вместе с тем, в МИД Ирана заявили, что группе судов будет разрешено безопасно пройти через Ормузский пролив.