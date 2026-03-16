10+ открыток к праздникам 16 марта. День спонтанности и поддержки

16 марта — день, когда в календаре встретились уверенность в себе, отказ от цифровой суеты, искренняя спонтанность и любовь к своим локонам.
День «Ты всё делаешь правильно».
16 марта отмечается День «Ты всё делаешь правильно» — неофициальный праздник, посвящённый поддержке и позитивному подкреплению. В мире, где мы часто слишком строги к себе, этот день напоминает: даже маленькие шаги вперёд — это уже достижение. Психологи уверяют, что регулярное проговаривание «я молодец» повышает самооценку и помогает справляться с трудностями.
В этот день принято хвалить себя и окружающих за любые, даже самые незначительные успехи: вовремя сданный отчёт, вкусный ужин или просто хорошее настроение с утра.
День без селфи.
16 марта во всём мире отмечается День без селфи — праздник, созданный в 2014 году как ответ на тотальное увлечение автопортретами. Идея родилась из желания помочь людям справиться с зависимостью от социальных сетей и напомнить, что жизнь происходит не в кадре, а за его пределами. Дата совпадает с днём рождения Филиппа Кана — изобретателя первой камерофона, что добавляет празднику особый смысл.
В этот день предлагается отложить телефон, не фотографировать себя и посвятить время живому общению, прогулкам или творчеству.
День спонтанности.
16 марта отмечается День спонтанности — неофициальный праздник, посвящённый нестандартным и необдуманным поступкам. Доподлинно неизвестно, кем и когда был придуман этот день, но он считается международным и молодёжным. В этот праздник принято забыть слово «нужно» и пользоваться словом «хочу»: можно отменить все дела и отправиться в спонтанное путешествие, купить билет в театр, сделать подарок без повода или просто станцевать на улице.
Главное — выйти за рамки привычного и позволить себе быть непредсказуемым. Специалисты считают, что такие «творческие» проявления помогают поддерживать эмоциональное здоровье и отдохнуть от повседневной рутины.
День завивки кудрей.
16 марта отмечается День завивки кудрей — праздник, учреждённый в 2021 году брендом Carol’s Daughter при поддержке Национального календаря дней. Идея родилась из результатов опроса, показавшего, что 75% женщин хотя бы раз желали другой текстуры волос, а 82% признавались, что испытывали зависть к чужим локонам. Цель праздника — напомнить, что любые кудри, локоны и завитки прекрасны сами по себе.
В этот день принято носить свои натуральные волосы, экспериментировать с укладкой и делиться фотографиями в соцсетях.