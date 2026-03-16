10+ открыток к праздникам 16 марта. День спонтанности и поддержки

16 марта отмечается День спонтанности — неофициальный праздник, посвящённый нестандартным и необдуманным поступкам. Доподлинно неизвестно, кем и когда был придуман этот день, но он считается международным и молодёжным. В этот праздник принято забыть слово «нужно» и пользоваться словом «хочу»: можно отменить все дела и отправиться в спонтанное путешествие, купить билет в театр, сделать подарок без повода или просто станцевать на улице.