Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-мэр Агеев объяснил трещины на челябинских дорогах весенней погодой

В Челябинске за неделю отремонтировали 18 квадратных метров асфальта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на минувшей неделе начался ямочный ремонт. Пока починили 18 квадратных метров дорожного полотна.

— Из-за переходов через ноль происходят гидроразрывы дорожного полотна, — объяснил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Следим за деформационными швами на путепроводах, ремонтируем по необходимости. Наблюдаем разрушение дорожного покрытия вокруг колодцев. Информируем собственников сетей, чтобы они их своевременно ремонтировали, устраняли провалы. «ЭВИС» отремонтировал четыре дождеприемных колодца.