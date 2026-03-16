На этой неделе в Красноярск вернется теплая погода

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается потепление, но без снега снова не обойдется. Сегодня, 16 марта, погода будет солнечная, а максимальная температура составит −10 днем и −18 ночью.
Завтра днем потеплеет до 0 градусов. К вечеру ожидается −15, а также снег.
В среду синоптики обещают всего +5 днем и −4 ночью. Сильного ветра или осадков быть не должно.
В четверг возможен снег, а также +1 и −5 в светлое и темное время суток.
В пятницу, 20 марта, днем также ожидается +1. Ночью незначительно похолодает до −7. Не обойдется без снега и на этот раз.
В субботу потеплеет до +4 днем и −1 ночью.
В воскресенье ожидается снег, а также +4 и 0 градусов в светлое и темное время суток.