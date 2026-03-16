Женщину-водителя осудили на 3 года после унёсшего две жизни ДТП в Приморье

Суд в Приморье вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении и лишил ее права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Удовлетворён гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Установлено, что в июле 2025 года 49-летняя жительница Пограничного района, управляя автомобилем Nissan Juke, при обгоне на участке дороги между сёлами Жариково и Новоселище Ханкайского округа не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и перевернулась.
От полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров — 50-летний мужчина и 71-летняя женщина.
Суд признал подсудимую виновной по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
