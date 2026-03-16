Крупный российский банк поддержал музейные проекты Хакасии и Тувы

ВТБ совместно со своим благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 млн рублей.
Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Среди других ВТБ финансирует создание культурно-просветительской и образовательной программы Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, а также проект Таштыпского муниципального краеведческого музея (Республика Хакасия). В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы.
«В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда «ВТБ-Страна».
Еще одна задача программы — внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.