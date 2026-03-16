В Челябинске возможно попадание в краны вещества «Уранин»

Это биологически безопасный краситель для выявления утечек в теплосетях.

Источник: AP 2024

В Челябинске 17 и 18 марта пройдет повторное тестирование теплосетей с использованием биологически безопасного красителя «Уранин А», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По сообщению АО «УСТЭК-Челябинск», проверке подвергнутся коммуникации котельной «Западная», в пределах улиц Энтузиастов, Татьяничевой, Витебская и Карла Либкнехта.

С помощью добавления этого красителя в теплоноситель специалисты могут оперативно выявлять места утечек.

При появлении зеленой горячей воды из крана необходимо обратиться в управляющую компанию или АО «УСТЭК-Челябинск». Это будет свидетельствовать о возможной неисправности бойлера и попадании в систему водоснабжения технической воды.

Краситель «Уранин А» является безопасным для здоровья человека, однако его применение ограничено техническими нуждами и не допускается в быту.