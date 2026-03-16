Центр здоровья челябинской ГКБ № 2 получил новое оборудование для диагностики

В Челябинске продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Новое медицинское оборудование на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей поступило в Центр здоровья Городской клинической больницы № 2, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Теперь в распоряжении специалистов Центра 53 современных аппарата, которые позволят проводить качественную экспресс-диагностику пациентам всех возрастов. Это поможет медикам активнее выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, точнее определять прогноз состояния здоровья и разрабатывать для южноуральцев индивидуальные программы медицинской профилактики.
Новая техника поступила в больницу благодаря федеральному проекту «Здоровье для каждого», который является частью государственной программы «Развитие здравоохранения».
Между тем узнать свой биологический возраст на Южном Урале можно по полису ОМС — бесплатное тестирование проводят в Центре здоровья челябинской городской поликлиники № 5.