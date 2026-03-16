Юрист объяснил, как избавиться от назойливых телефонных звонков

По словам юриста Евгения Фурина, избавиться от таких назойливых звонков вполне реально, и при этом чаще всего это не требует больших затрат или особых усилий, сообщает ИА DEITA.RU.
Многие граждане получают эти звонки по вполне законным причинам, ведь когда-то они могли добровольно согласиться на получение рекламы от конкретной компании или банка. Важно знать, что согласно статье 18 Закона «О рекламе», распространение рекламных сообщений по телефону возможно только при наличии согласия абонента.
Кроме этого, обработка персональных данных, то есть использование их для звонков или других целей, тоже требует вашего согласия, что закреплено в законе «О персональных данных». Если вы в какой-то момент подписали согласие на получение рекламы, вы имеете право его отозвать.
Для этого при следующем звонке стоит уточнить у оператора, есть ли у них ваше согласие на обработку данных и осуществление рекламных звонков. Если да, то необходимо направить письменное уведомление в компанию с требованием прекратить звонки и аннулировать ваше согласие на обработку персональных данных.
Юрист подчеркивает, что адрес рекламораспространителя должен быть сообщен по телефону во время звонка, ссылаясь на статью 5 Федерального закона «О рекламе». Если его не называют, можно найти адрес компании в интернете по номеру телефона или названию. Важно помнить, что отзыв согласия обязательно должен быть оформлен письменно заказным почтовым отправлением, чтобы такое действие было законным.
Если после отзыва согласия звонки продолжаются, можно обратиться за защитой своих прав в надзорные органы. Для этого сначала необходимо запросить у своего мобильного оператора распечатку вызовов — это подтвердит, что именно вам звонили.
Потом можно подготовить обращение в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Роскомнадзор или прокуратуру через их официальные сайты, указав даты, время звонков, номера телефонов и свидетельства того, что согласие на рекламу вы не давали или уже отозвали. В своем обращении стоит подчеркнуть, что согласие не предоставляли или отозвали его, что даст возможность проверить факт нарушения.
ФАС, в рамках своей проверки, может запросить у оператора связи данные о звонках, но не сможет получить доступ к содержимому разговоров, что защищает приватность граждан. За нарушение закона и продолжение рекламных звонков от организаций, с которыми гражданин не взаимодействовал и согласие не давал, грозит штраф до 500 тысяч рублей по статье 14.3 КоАП РФ.
В случае таких нарушений алгоритм действий остается прежним: фиксировать звонки (можно делать скриншоты или записывать аудио), забирать распечатки вызовов у оператора и подавать обращения в уполномоченные органы.