Макрон созвонился с Пезешкианом и призвал Иран прекратить атаки

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых призвал Тегеран остановить удары по странам Ближнего Востока. О содержании беседы французский политик рассказал в соцсетях.
Макрон подчеркнул, что Франция осуждает атаки, совершаемые Ираном напрямую или через доверенных лиц, в том числе на территории Ливана и Ирака. Он также заявил, что Париж действует в рамках обороны, защищая свои интересы, партнеров и свободу судоходства в регионе.
«Свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее», — написал Макрон.
Кроме того, французский лидер отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только при соблюдении жестких рамок безопасности: Иран не должен обладать ядерным оружием и разрабатывать баллистические ракеты.
Разговор политиков состоялся на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранским городам. В ответ на начало военной операции Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива и нанес удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе.
7 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. Российский лидер выступил с требованием немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Исламской Республики.