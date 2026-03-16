Макрон созвонился с Пезешкианом и призвал Иран прекратить атаки

Париж настаивает на немедленном восстановлении прохода через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых призвал Тегеран остановить удары по странам Ближнего Востока. О содержании беседы французский политик рассказал в соцсетях.

Макрон подчеркнул, что Франция осуждает атаки, совершаемые Ираном напрямую или через доверенных лиц, в том числе на территории Ливана и Ирака. Он также заявил, что Париж действует в рамках обороны, защищая свои интересы, партнеров и свободу судоходства в регионе.

«Свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее», — написал Макрон.

Кроме того, французский лидер отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только при соблюдении жестких рамок безопасности: Иран не должен обладать ядерным оружием и разрабатывать баллистические ракеты.

Разговор политиков состоялся на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранским городам. В ответ на начало военной операции Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива и нанес удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе.

7 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. Российский лидер выступил с требованием немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Исламской Республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
