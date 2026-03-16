Красноярцам объяснили, можно ли вернуть деньги за проезд, если автобус проехал остановку

Красноярцам объяснили, можно ли вернуть деньги за проезд, если автобус не остановился на нужной остановке. С таким вопросом в управление Роспотребнадзора обратился горожанин.
Мужчина рассказал, что стоял у выхода, готовясь выйти на своей остановке, но водитель проехал мимо и высадил его только на следующей. Пассажир потребовал вернуть деньги за проезд, но получил отказ.
В ведомстве разъяснили, что по закону остановки для посадки и высадки должны осуществляться во всех пунктах, утвержденных маршрутом регулярных перевозок. Исключение составляют только остановки «по требованию», где выход возможен только после соответствующего сигнала пассажира.
Если водитель проигнорировал предусмотренную расписанием остановку, пассажир вправе предъявить перевозчику претензию. В ней можно требовать не только возврата стоимости проезда, но и возмещения понесенных расходов, а также компенсации морального вреда.
Претензию составляют в двух экземплярах. Один передают перевозчику, второй с отметкой о вручении оставляют у себя. Если лично вручить документ не получается, его можно отправить заказным письмом с уведомлением.
