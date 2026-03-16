В Приморье не пустили 54 тонны говяжьей печени из Уругвая

В порту Владивостока сотрудники Россельхознадзора приостановили оформление двух крупных партий говяжьей печени из Уругвая общим весом более 54 тонн. Причиной задержки стали серьезные нарушения правил маркировки, из-за которых проверить качество и безопасность продукции оказалось невозможно. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Груз, прибывший в морской рыбный порт 7 марта, принадлежал компаниям из Москвы и Владивостока. Во время досмотра инспекторы обнаружили, что на этикетках, переведенных на русский язык, отсутствуют важнейшие сведения: точная масса, дата выработки, номер партии и дата убоя животных.
Вместо этой обязательной информации перевод содержал лишь фразу «смотреть на коробке», которая была оставлена на иностранном языке. Такая «экономия» на переводе является прямым нарушением ветеринарных правил Евразийского экономического союза.
Нарушение было зафиксировано 11 и 12 марта, движение продукции через границу остановлено. Как пояснили в надзорном ведомстве, после того как импортеры приведут маркировку в порядок, товар будет допущен к перевозке и продаже.
Всего же с начала 2026 года Приморское управление Россельхознадзора уже не пропустило в регион 28 партий различной импортной продукции, в которой нашли те или иные несоответствия закону.