В Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей

В Беларуси диспансеризация мужчин стоит 59−64 рубля, а женщин — 73−79 рублей. Об этом сообщает телеканал СТВ.
Затраты государства на диспансеризацию мужчин в возрасте от 18 до 39 лет (диспансеризацию в данном возрасте необходимо проходить раз в три года) составляют 59 рублей. А для женщин в указанном возрасте — 73 рубля. Когда белорусам и белоруска более 40 лет, то затраты немного увеличиваются — 64 и 79 рублей соответственно.
