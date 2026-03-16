«Битва за битвой» получил 6 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм

Фильм «Битва за битвой» американского кинематографиста Пола Томаса Андерсона получил шесть статуэток «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Трансляция церемонии вручения наград велась на телеканале ABC.
Лента получила признание в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучший монтаж», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший кастинг». Также за работу в ней была вручена награда за лучшую мужскую роль второго плана.
«Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) — художественная картина, снятая в жанрах остросюжетного боевика и черной комедии. Фильм представляет собой сатирическую драму о бывшем леворадикальном активисте, который через 16 лет возвращается к борьбе, чтобы спасти дочь от старого врага — полковника-расиста в антиутопической Америке.
Награду в номинации «Лучшая мужская роль» забрал американский актер Майкл Б. Джордан — за работу в фильме «Грешники» (Sinners, 2025), где он исполнил сразу две роли — братьев Смоука и Стэка.
Лучшей актрисой признали ирландскую артистку Джесси Бакли, перевоплотившуюся в жену Уильяма Шекспира, Агнес, в картине «Хамнет» (Hamnet, 2025).
Эта церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук стала уже 98-й по счету. Она состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).