Рабочая неделя в Калининградской области начнётся с похолодания и дождей

На рабочей неделе в Калининградской области ожидаются дожди и похолодание. Такой прогноз на 16−20 марта дают синоптики Гидрометцентра России.
Днём в понедельник температура воздуха составит +8°С, во вторник и четверг столбик термометра поднимется до +10°С. Теплее всего будет в среду — около +12°С, а в пятницу похолодает до +9°С.
Ночью столбик термометра будет опускаться до 0…+2°С. Холоднее всего будет в ночь с пятницы на субботу, воздух может остыть до −1°С.
В регионе будет преимущественно облачная погода. Во вторник и среду возможны прояснения. Дождь со снегом прогнозируют в понедельник, вторник и пятницу.
