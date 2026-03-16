Основатель бренда кухонных аксессуаров Илья Петров сбежал из-под домашнего ареста

Основатель бренда кухонных аксессуаров Илья Петров скрылся из-под домашнего ареста и объявлен в розыск.
Бизнесмен Илья Петров находится под судом по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на него. Он был задержан в июле 2024 года и помещён под домашний арест по решению Кузьминского райсуда Москвы. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Защита настаивала на отсутствии оснований для продления, указывая на волокиту и отсутствие оценки доводов, но суд каждый раз поддерживал следствие.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое с лета 2025 года рассматривал Мещанский суд Москвы, приостановлено в связи с тем, что местонахождение обвиняемого неизвестно.
Петров не явился на последнее заседание.
