F6: Мошенники пытаются блокировать iPhone россиян через моды Telegram

Мошенники начали обманывать владельцев iPhone и iPad из России через модификации Telegram. Как сообщили в ИБ-компании F6, схема заключается в блокировке устройств и последующем шантаже.
Уточняется, что для реализации этой схемы злоумышленники используют слухи о скорой блокировке мессенджера. В рекламе аферисты обещают «встроенный VPN», «анонимные номера», «Premium-подписки без оплаты» и другое. В компании уточнили, что среди таких мошеннических приложений — DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram и Doxogram.
В Telegram-боте злоумышленники указывают, что приложения можно скачать только через чужой Apple ID, так как его нет в AppStore. Россиянам дают данные от аккаунта, а как только он связывает гаджет с не своей учетной записью, ее, а также телефон блокируют и оставляют на экране контакты для связи.
За разблокировку обычно требуют от 10 до 60 тысяч рублей. За последний месяц у российских пользователей так украли почти три миллиона рублей, передает ТАСС.
