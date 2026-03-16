F6: Мошенники пытаются блокировать iPhone россиян через моды Telegram

В Telegram-боте злоумышленники указывают, что приложения можно скачать только через чужой Apple ID, так как его нет в AppStore. Россиянам дают данные от аккаунта, а как только он связывает гаджет с не своей учетной записью, ее, а также телефон блокируют и оставляют на экране контакты для связи.