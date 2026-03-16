Двух жителей Красноярска осудили за жестокое убийство молодой матери

В Красноярске завершилось резонансное уголовное дело об убийстве 19-летней девушки, у которой остался маленький ребенок. Краевой суд вынес обвинительный вердикт в отношении двух горожан, которые расправились с новой знакомой, сбросив её с четвертого этажа. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
Трагедия разыгралась вечером 20 мая 2025 года. На улице двое мужчин обратили внимание на девушку, гулявшую с двухлетней дочерью. Во время разговора молодая мать призналась, что ей негде переночевать, и новые знакомые пригласили к себе в квартиру, расположенную на улице Воронова.
Когда компания распивала спиртное, между гостьей и одним из хозяев вспыхнула ссора на почве сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина нанёс девушке мощный удар кулаком в шею, отчего та потеряла сознание. Вместо того чтобы вызвать медиков, приятели приняли чудовищное решение: они выбросили беспомощную жертву из окна четвёртого этажа.
О произошедшем злоумышленники молчали. Лишь спустя время они обратились в полицию с заявлением, что в их квартире находится чужой малыш. Сама пострадавшая с тяжелейшими травмами была экстренно госпитализирована, но спустя двое суток женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Расследование проводилось первым управлением по расследованию особо важных дел краевого СК. Действия убийц были квалифицированы по статье 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.