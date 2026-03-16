Писатель Глуховский* срочно продал две квартиры у Кремля со скидкой в 90 млн

Квартиры Глуховского в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT.
Речь идёт о жилье в доме на Петровке — примерно в десяти минутах ходьбы от Кремля. Писателю принадлежали две квартиры площадью 144,6 и 105,6 квадратного метра. Недвижимость была куплена осенью 2020 года. Изначально за оба объекта планировали выручить около 210 миллионов рублей. Однако сделку пришлось ускорить, поэтому цену значительно снизили. В итоге квартиры продали примерно за 120 миллионов рублей.
Ранее, после того как суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам колонии, он переоформил недвижимость на свою мать Ларису Вениаминовну. Уже после этого объекты были выставлены на продажу. При этом у писателя остаётся ещё одна квартира в Москве — в жилом комплексе White Khamovniki. Она также оформлена на его мать.
Напомним, в октябре 2022 года писателя включили в список иностранных агентов. Кстати, сейчас его мама Лариса Вениаминовна стала одной из самых богатых пенсионерок в России. Теперь на 72-летнюю женщину оформлено недвижимости на полмиллиарда рублей.
*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.