Что за история со спрятавшимся от приставов в диване должника?

В Дубовке приставы проявили немалую изобретательность, чтобы найти должника по алиментам.
Сотрудники Дубовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области разыскали должника по алиментам.
«Мужчина по решению суда обязан ежемесячно перечислять на содержание сына твёрдую денежную сумму, однако от выплаты алиментов уклонялся, а затем скрылся от судебных приставов, — рассказали в ГУФССП России по Волгоградской области».
Мужчина, как выяснили приставы, скрывался в доме матери. Но она вела закрытый образ жизни, дверь судебным приставам не открывала, за происходящим следила через камеру видеонаблюдения. Однако её удалось хитростью выманить из дома, а когда она вернулась, на пороге её ждали судебные приставы. Ей пришлось подчиниться требованиям закона и открыть дверь.
Должника нашли не сразу — он притаился в ящике для белья в диване. Мужчину доставили в отделение. Пока он отбывает 15 суток административного ареста, и, если не погасит долг по алиментам, его ждёт уголовная ответственность.