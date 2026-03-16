Боец Андрей Зикеев из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Зикеев из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, мужчины не стало в возрасте 35 лет.
— Андрей родился 30 июня 1991 года. К сожалению, его не стало 20 января 2026 года. Защитник Родины погиб во время выполнения боевых задач, — уточняется в сообщении.
Родные и друзья смогу проститься и проводить военнослужащего в последний путь 18 марта в ритуальном зале на улице Высоцкого, 22 в 12:00. Андрей Зикеев будет захоронен на аллее Героев, погибших в зоне проведения СВО.
