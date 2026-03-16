В Красноярске автоинспекторы помогли будущей маме вовремя добраться до роддома

Экипаж ДПС, выезжая со служебной парковки, заметил взволнованного водителя автомобиля Haval, остановившегося недалеко от шлагбаума. Мужчина обратился к автоинспекторам за помощью и рассказал, что его жена находится в предродовом состоянии и ей срочно требуется медицинская помощь. Оценив ситуацию, сотрудники ДПС приняли решение немедленно помочь семье. Женщину пересадили в патрульный автомобиль, после чего включили специальные световые и звуковые сигналы и направились к ближайшей больнице, сообщили в МВД.