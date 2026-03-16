Житель Омской области осужден за мошенничество под видом девушки

Мужчина создал фейковый профиль в соцсети и выманил у собеседника более 160 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Калачинский городской суд Омской области вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что в январе 2025 года осужденный создал в одной из социальных сетей анкету под вымышленным женским именем. Для убедительности он разместил фотографии неизвестной девушки, скачанные из интернета, и вступил в переписку с жителем поселка Шербакуль.

В ходе общения, которое продолжалось с февраля по март 2025 года, злоумышленник под различными предлогами убедил собеседника перевести более 160 тысяч рублей. Средства якобы требовались для покупки телефона, оплаты коммунальных платежей, приобретения медикаментов и продуктов питания.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью и добровольно возместил причиненный потерпевшему ущерб. Этот факт учтен судом при назначении наказания. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

