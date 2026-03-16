Полпред в УрФО Артем Жога «покорил» знаменитый перевал Дятлова

Полпред в УрФО Артем Жога совершил поездку на знаменитый перевал Дятлова. Представитель президента посетил и мемориальную табличку, которую поставили в память о девяти погибших туристах, в северной части Свердловской области.
— Покорил знаменитый перевал Дятлова. Он расположен на северных склонах Свердловской области. Для всех это место окутано загадками и мистикой. Мы же ощутили суровый характер Северного Урала, измерили глубину сугробов и увидели невероятную красоту, — рассказал Артем Жога.
Напомним, что 23 января 1959 года группа туристов в составе десяти человек отправилась на поезде из Свердловска в Серов. Руководил ею студент 5-го курса радиофака Игорь Дятлов. Один из участников группы решил вернуться домой из-за плохого самочувствия. Остальные продолжили поход.
12 февраля они должны были прибыть к финальной точке маршрута — поселку Вижай — и отправить телеграмму в свой спортивный клуб. Однако этого так и не произошло. Начались поиски пропавших туристов. Вскоре были найдены их тела. За многие годы было выдвинуто множество версий относительно того, что же на самом деле с ними произошло.