Теплоход «Лотос» будет чаще ходить до острова Рейнеке

Из-за интенсивного таяния льда с 18 марта увеличивается количество рейсов между Владивостоком и островами Попова и Рейнеке, сообщила пресс-служба городской мэрии.
«Рейсы будет выполнять теплоход “Лотос” три раза в неделю — среда, пятница, воскресенье. Время отправления из Владивостока в 14 часов», — говорится в сообщении.
Кроме того, баржа, перевозящая грузы и автомобили, осуществляет муниципальные рейсы с Русского острова на остров Рейнеке по четвергам в 12.45.
Также между Русским островом и островом Попова налажено регулярное баржевое сообщение: ежедневно два рейса в обе стороны. Отправление с острова Попова — в 9.15 и 15.00, с Русского острова — в 9.30 и 15.15. Уже в мае количество таких рейсов планируют увеличить до трёх в день.
Добраться до бухты Боярин на Русском острове можно на автобусе № 29Б. Он курсирует по маршруту «Океанский проспект — Бухта Боярин — Океанский проспект» с отправлениями в 07.55 и 13.50 от Океанского проспекта и обратно в 09.53 и 15.33.