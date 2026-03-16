Первый замглавы Минздрава Богдан объяснила, какие обследования входят в диспансеризацию в Беларуси

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире СТВ сказала, какие обследования входят в диспансеризацию в Беларуси.
Она напомнила, что в конце 2024 года в стране были изменены доходы к диспансеризации:
— Мы пошли таким путем, что мы взяли болезни сердечно-сосудистой системы, для этого выполняется кардиограмма. Это болезни эндокринной системы и, конечно, это онконастороженность.
Елена Богдан добавила, что в рамках онконастороженности было решено в диспансеризацию включить исследования на вирус папилломы человека у женщин. Она обратила внимания, что данные исследования дали возможность более 99,1% рака шейки матки выявить на ранней стадии. Также, заметила она, включили и маммографию. Так, на ранних стадиях при диспансеризации выявили более 85% рака молочной железы, а также более 84% — рака предстательной железы.
— Мы идем дальше. И в нашу программу «Здоровье нации» мы закладываем дальнейшее внедрение (это для рака кишечника) и новшество, которое мы тоже начинаем внедрять, учитывая то, что сегодня в стране 173 компьютерных томографа, и есть возможность провести скрининговую программу в рамках диспансеризации для определенных категорий граждан — это рак легкого, — заявила первый заместитель главы Минздрава.
Кстати, в Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей.
