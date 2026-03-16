Politico: Саммит ЕС по противодействию кризисам сорван из-за нового кризиса

Запланированный саммит Евросоюза по противодействию кризисам сорвался из-за нового кризиса. Чиновники планировали обсудить, как оживить слабеющую экономику блока и проложить путь к независимости от таких держав, как Китай и США. Но обсуждать придется последствия конфликта вокруг Ирана и рост цен на энергоносители. Об этом сообщает Politico.
Так, отмечает издание, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо снизить влияние конфликта на цены на энергию и принять меры.
Но остаются и более сложные вопросы — в Евросоюзе никак не могут выработать единую позицию по реакции на действия США и их президента в Иране. При этом никуда не делась угроза вето венгерского премьера Виктора Орбана на предоставление кредита Киеву.
Все это, заключает Politico, снова не дает европейским властям заниматься долгосрочными проблемами, отвлекаясь на краткосрочные вопросы.
Ранее сообщалось, что странам Европы грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.
Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Европа готовится к войне с Россией, однако Венгрия не будет в этом участвовать и сохранит статус острова безопасности.