В Красноярске сделают минполосы для защиты от пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартует подготовка к пожароопасному сезону.
В городе вскоре выкопают минерализованные полосы — это участки земли без растительности шириной от 10 метров. Они служат барьером для огня, предотвращая его распространение на большие территории. Для их устройства используются тракторы, а расположение полос согласовывается с городскими службами и районными администрациями.
Для обустройства минерализованных полос выбран подрядчик — ООО «Строй‑Монтаж». Компания будет работать по утвержденным планам, которые включают создание новых полос, очистку и обновление уже существующих.
Особое внимание уделяется опасным зонам: пустырям, свалкам, мусорным полигонам и местам, где пожары случались ранее. Также полосы планируют проложить вдоль границы города, где это возможно по рельефу, сообщает мэрия.
Работы начнутся сразу после того, как верхний слой земли оттает и техника сможет работать на участках. Это позволит заранее защитить городские территории и снизить риск распространения огня.