Главные новости к утру 16 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 16 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 марта 2026.

Трамп сделал заявления об Ормузском проливе и школе в Иране

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты ждут помощи от союзников по НАТО в разблокировке Ормузского пролива. Он напомнил, что Вашингтон помогал Украине. Комментируя удар по школе для девочек в Иране в округе Минаб 28 февраля, Трамп отметил, что расследование по этому поводу еще продолжается.

Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели, записав видео

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на волну слухов о своем исчезновении и возможной гибели. Он записал короткий видеоролик в одной из кофеен страны, где отвечает на вопрос об интернет-домыслах и демонстрирует в объектив по очереди обе свои руки. Видеозапись размещена на страницах премьера в соцсетях.

Макрон провел переговоры с Пезешкианом

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

Французский лидер Эммануэль Макрон 16 марта сообщил, что провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент уточнил, что призвал собеседника немедленно прекратить недопустимые атаки на страны региона. Кроме того, Макрон заявил о необходимости как можно скорее восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Иран объявил Израиль в экологическом преступлении

Источник: Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь иранских властей к ответственности. Он уточнил, что бомбардировки Израилем топливных складов привели к загрязнению почвы и грунтовых вод, что может иметь последствия для будущих поколений.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии «Оскар»

Источник: AP 2024

В США состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». Награду за лучший фильм 2026 года получила картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники». Лучшей актрисой первого плана признана Джессика Бакли за роль в фильме «Хамнет».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше