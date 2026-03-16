Главные новости к утру 16 марта 2026 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на волну слухов о своем исчезновении и возможной гибели. Он записал короткий видеоролик в одной из кофеен страны, где отвечает на вопрос об интернет-домыслах и демонстрирует в объектив по очереди обе свои руки. Видеозапись размещена на страницах премьера в соцсетях.