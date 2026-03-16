Главные новости к утру 16 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 марта 2026.
Трамп сделал заявления об Ормузском проливе и школе в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты ждут помощи от союзников по НАТО в разблокировке Ормузского пролива. Он напомнил, что Вашингтон помогал Украине. Комментируя удар по школе для девочек в Иране в округе Минаб 28 февраля, Трамп отметил, что расследование по этому поводу еще продолжается.
Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели, записав видео
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на волну слухов о своем исчезновении и возможной гибели. Он записал короткий видеоролик в одной из кофеен страны, где отвечает на вопрос об интернет-домыслах и демонстрирует в объектив по очереди обе свои руки. Видеозапись размещена на страницах премьера в соцсетях.
Макрон провел переговоры с Пезешкианом
Французский лидер Эммануэль Макрон 16 марта сообщил, что провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент уточнил, что призвал собеседника немедленно прекратить недопустимые атаки на страны региона. Кроме того, Макрон заявил о необходимости как можно скорее восстановить судоходство в Ормузском проливе.
Иран объявил Израиль в экологическом преступлении
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь иранских властей к ответственности. Он уточнил, что бомбардировки Израилем топливных складов привели к загрязнению почвы и грунтовых вод, что может иметь последствия для будущих поколений.
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии «Оскар»
В США состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». Награду за лучший фильм 2026 года получила картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники». Лучшей актрисой первого плана признана Джессика Бакли за роль в фильме «Хамнет».