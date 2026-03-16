В Красноярске завели уголовное дело из-за аварийного дома на улице Тимошенкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав граждан в Красноярске. Речь идет о двухэтажном доме на улице Алеши Тимошенкова, построенном в 1960 году.
В социальных сетях горожане пишут, что здание находится в ненадлежащем состоянии: в подвале постоянно стоит вода, а на стенах образуются трещины. Со слов жильцов, их дом должны были расселить в 2032 году, однако суд перенес срок на 2025-й. Как сообщает пресс-служба ведомства, сделать этого не удалось до сих пор.
«Заявительнице предложили денежную компенсацию, суммы которой недостаточно для приобретения равнозначного жилья», — добавили в СК.
Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования дела.